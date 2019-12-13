Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı

SÜPER Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımlarının her hafta daha iyiye gittiğini söyledi. İlk yarıyı iyi bir konumda bitirmek istediklerini ifade eden Çetin, "Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takımımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. İyi bir Denizlispor var. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bizler, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyorduk. İlk devreyi de planladığımız noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi. Çetin, futbolcuları Hugo Rodallega için ise resmi bir teklif almadıklarını söyledi.

BERGDICH BAŞARIYA İNANIYOR

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sol bek Zakarya Bergdich, Trabzonspor maçının zor bir mücadele olacağını söyledi. Bu sezonki performansı hakkında da konuşan Faslı oyuncu, "Bazen iyi, bazen kötü performanslar ortaya koydum. Ancak önemli olan takım. Süper Lig çok zorlu ve burada kaliteli futbolcular var. Takım olarak ne yaptığımız önemli. Birbirimizi saha içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle Mehmet Özdilek geldikten sonra toparlandık. Kendisi büyük bir futbolcuydu. Bize oynatmaya çalıştığı futbol ve felsefe benim çok hoşuma gidiyor. Elimizden geldiğince sahaya bunu yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

SEDAT ŞANS BEKLİYOR

Yeşil-siyahlı ekibin kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ise 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor deplasmanında da sürdüreceklerini söyledi. Genç futbolcu, Trabzonspor'un birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım olduğunu dile getirerek, "Biz de yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. Umarım bu hafta da iyi mücadele edip puan ya da puanlarla Trabzon'dan döneriz. Ben Denizlispor'da çalışmalarıma en iyi şekilde devam ediyor ve elimden geleni yapıyorum. Bu sezon şimdiye kadar kupa maçlarında şans buldum. Bunları da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Açıkçası bu ligde tecrübe eksikliğim var. Çalışarak bunu kapatacağım. Hocam şans verirse de değerlendirmek istiyorum. Şans bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Zakarya Bergdich'in açıklamaları

Sedat Şahintürk'ün açıklamaları

Başkan Ali Çetin ile röportaj

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,