Haberler » Spor » Denizlispor, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Denizlispor, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Altınordu'yu konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

17.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:46Denizlispor, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçının hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 19 Perşembe günü 'yu konuk edecek Yukatel , hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçı öncesi ilk çalışmasını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Dünkü müsabakada forma giyen oyuncular idmanda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınmanın ardından top kapma çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Yukatel Denizlispor'da bir süredir sakatlığı bulunan Cristian Sapunaru, takımla idmana katıldı.

Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:41 Beşiktaş, Erzincan'a geldi - Spor
17:30 Lucescu'dan Santos açıklaması! Teklif... - Spor
17:22 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Spor
17:21 Eyüpspor maçının ardından - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor
17.12.2019 17:43:26