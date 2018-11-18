Denizlispor U21 Takımını 4-0 Mağlup Etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor
, milli maç nedeniyle ara verilen ligde U21 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada Denizlispor profesyonel takımı, U21'i 4-0 mağlup etti.
Keyifli bir ortamda gerçekleşen karşılaşmayı Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla
, Futbol
Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Ali Fırat, yönetim kurulu üyesi Recep Dayı, altyapı antrenörleri tamamı ve altyapı futbolcularının aileleri de izledi. Karşılaşmada profesyonel takım, U21 futbol takımını Seddar Karaman(2), Mehmet Akyüz
ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 mağlup etti.
Öte yandan, Denizlispor önümüzdeki hafta oynayacağı Giresunspor
karşılaşma hazırlıklarını hafta içi yapacağı antrenmanlar ile sürdürecek. - DENİZLİ
Denizlispor
18 Kasım 2018 Pazar 17:34