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Denizlispor umutlu

SÜPER Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

10.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:26Denizlispor umutlu

SÜPER Lig'de İttifak Holding ile deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel 'da Başkan Ali Çetin, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Konya'da 3 puanı hak ettiklerini belirten Çetin, "Deplasmanda, üstelik soğuk bir havada alınan beraberlik değerli. Ancak artık kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Takımın 3 haftadır şanssızlıklar yaşadığını anlatan Çetin, "Ben futbolcularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Taraftarımız da bizi hiç yalnız bırakmıyor, onlara da teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Denizlispor olacak. Seri başlatacağız. Kulübümüz inanıyorum ki layık olduğu yere gelecek" ifadelerini kullandı.



İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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