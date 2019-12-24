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Denizlispor'un 5-1 kabusu

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dün aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından bu sezon ikinci şoku yaşadı.

24.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30 Denizlispor'un 5-1 kabusu
Süper Lig ekiplerinden , dün aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından bu sezon ikinci şoku yaşadı. Yeşil-siyahlılar oynadığı 16 lig maçının 14'ünde 11 gol, 2'sinde ise 10 gol yedi.
Yeşil-siyahlı ekip Alanyaspor'a karşı dün yaşadığı hezimetin ardından ilginç bir istatistiğe imza atarken, Horoz Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 karşılaşmanın 14'ünde kalesinde 11 gol gördü. Denizlispor ligin 7. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı ve dün oynadığı Alanyaspor maçlarını 5-1 kaybetti. Horoz adeta 5-1'lik skor kabusunu dün akşam ikinci defa yaşamış oldu.
Yeşil-siyahlı ekip 16 haftalık lig periyodunda rakip filelerini 17 defa havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. Denizlispor ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.
(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Güncel

Kaynak: İHA

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