Denizlispor'un beyni Aissati

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati, takımının en fazla asist yapan oyuncusu olarak dikkat çekti. Denizlispor'un geçtiğimiz sezon 1'inci Ligi şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e yükselişinde önemli pay sahibi olan Faslı futbolcu, bu sezon da gösterdiği performansla göz doldurdu. 31 yaşındaki oyuncu, 21'i ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Yeşil-siyahlılarda bin 909 dakika sahada kalan Aissati 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Takımının orta sahadaki hücum organizasyonlarını yönlendiren Aissati, yeşil-siyahlı ekipte görev yapan teknik direktörler, Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in vazgeçilmez ismi oldu. İki buçuk sezondur takımda görev yapan ve kaptanlık pazubandını da takan Aissaiti, deneyimiyle yeni teknik direktör Bülent Uygun'un bankosu oldu. Aissati, Uygun'un takımın başında çıktığı 4 maçta da 11'de görev aldı. Takımın en fazla gol pası veren ismi olan Aissati, sergilediği oyunla taraftarlarının alkışını topladı.

Kaynak: DHA