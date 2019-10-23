Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay kulüp tesisini silahla bastı

Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Ali Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği ve yerel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan basın toplantısında, kulübün önceki dönemden gelen borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısının gerçekleştiği esnada eski başkan Süleyman Urkay ile beraberindeki kişiler kulüp binasına geldi. Eski Başkan Süleyman Urkay için, "Bankaya gitse kredi vermezler."ifadelerini kullanan Ali Çetin, konuşmasına devam ederken Urkay silahla toplantıyı bastı.

GÖZALTINA ALINDI

Süleyman Urkay ve iki kişinin kulüpte çıkardığı arbedeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Silahlı olan Urkay ve beraberindeki iki kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİSPOR BAŞKANI: ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY

Başkan Çetin, çok üzücü bir durum yaşadıklarını, konuyu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade etti. Çetin, "Bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak bir şey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahcup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.