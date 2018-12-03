Denizlispor'un Gözü Koltukta

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Balıkesirspor Baltok deplasmanından 1 puanla dönen Denizlispor gözünü liderliğe dikti.Bu hafta evinde lider Gençlerbirliği ile karşılaşacak yeşil-siyahlılarda futbol şube sorumlusu Ali Fırat kalan 3 maçı da kazanıp devreyi ilk sırada bitireceklerini söyledi. Balıkesir deplasmanında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ifade eden Fırat, "1 puan aldığımız için mutluyum ama şampiyonluğa oynayan bir takımın gösterdiği bu performans beni açıkçası üzdü. İlk yarının bitimine 3 hafta var. Gençlerbirliği, Karabükspor ve İstanbulspor karşılaşmalarından 9 puan bekliyoruz. Yeni yıla lider olarak girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Ligde zirvedeki Gençlerbirliği'nin 34, takipçisi Denizlispor'un 29 puanı bulunuyor. - Denizli