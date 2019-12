Denizlispor'un hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, her müsabakayı tek tek düşündüklerini belirterek, ilk hedeflerinin korkulu rüya görmeden ligde kalıcı hale gelmek olduğunu söyledi.Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 haftadır görevde olduğu yeşil-siyahlı takımın başında Süper Lig'de zor bir periyottan geçmelerine rağmen bu süreçten yüzlerinin akıyla çıktıklarını ifade etti.Ligde son olarak Gaziantep FK'yi yenerek rakiplerinin puan ve moral olarak önüne geçtiklerini kaydeden Özdilek, şöyle konuştu:"Biz her maça tek tek bakıyoruz. Dolayısıyla bu hafta da Medipol Başakşehir'le çok zor bir müsabaka oynayacağız. Şu ana kadar ulaştığımız 17 puan moral ve güven açısından önemli ama ilk devre oynanmamış 4 maç daha var. Önümüzdeki 4 maçta alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. İlk devrede 20 puanın üzerine çıkmak bizi moral ve güven açısından ikinci yarı için avantajlı bir duruma getirebilir."Özdilek, takımın her açıdan son derece iyi durumda olduğunu belirterek, "Hafta sonunda kendi seyircimizin önünde kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız." dedi."Aradan bir sürpriz çıkabilir"Anadolu takımlarının son 3-4 senedir yaptıkları transferlerle büyük takımlarla arasındaki mesafeleri oyun anlamında kapattığını görmenin futbol adına sevindirici olduğunu kaydeden Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Artık 'çok kolay bir deplasman' diyebileceğiniz müsabaka kalmadı. Her müsabaka çok zor, dolayısıyla oyuncu kalitesi yükseldikçe o aradaki mesafe kapandıkça futbolun daha zorlaştığını görüyoruz. Bugün itibarıyla baktığımızda 13. haftada, 39 puanın olduğu, büyük takımların 20-24 puan aldığı bir ortamda aradan bir sürpriz çıkabilir mi ? Her şey olabilir diye düşünüyorum.""Tecrübeli ekibimiz var"Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:"Bizim birinci hedefimiz korkulu rüya yaşamadan bu ligde kalıcı bir takım haline gelmek. Ben bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Ligde çok dalgalanmalar oluyor, eğer heyecana kapılırsanız, geminin dümenini yanlış yere çevirirseniz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bizim de burada çok tecrübeli ekibimiz var; yönetimle, oyuncu grubumuz, taraftarımız ve camiamızla birlikte inşallah Denizlispor'u uzun yıllar bu ligde kalıcı bir takım haline getirmeye çalışacağız."