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Denizlispor'un Kasımpaşa şanssızlığı

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırıp Bülent Uygun'la sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, pazartesi günü konuk olacağı Kasımpaşa'yı yenerek kara bulutları dağıtmayı amaçlıyor.

22.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:58Denizlispor'un Kasımpaşa şanssızlığı

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırıp Bülent Uygun'la sözleşme imzalayan Yukatel , pazartesi günü konuk olacağı 'yı yenerek kara bulutları dağıtmayı amaçlıyor.

Uygun yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen yeli-siyahlılar, rakibini son 7 maçta hiç yenemedi. Bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Denizlispor, son 3 maçta İstanbul ekibine gol dahi atamadı. Ege ekibi 2007-2008'de Süper Lig'de Kasımpaşa'ya evinde ve deplasmanda 1-0 yenildi. Ertesi sezon yine Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaşan yeşil-siyahlılar İstanbul'daki randevuyu 3-1 kaybederken, sahasında 3-3 berabere kaldı. İki takım bu defa 2011-2012'de 1. Lig'de kozlarını paylaştı. Denizlispor taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı da 2-0 yitirdi. Sezonun ilk devresinde Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı da kazanan taraf 1-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.


- Denizli

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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