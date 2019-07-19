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Denizlispor'un sol bek hedefi Ömer Bayram

Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın gözden çıkardığı sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

19.07.2019 12:30 Denizlispor
Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Yukatel Denizlispor, Galatasaray'ın gözden çıkardığı sol bek Ömer Bayram'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Göztepe'nin de listesinde yer alan tecrübeli oyuncuyla temasa geçen yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı stoperi Luccas Claro ile büyük ölçüde anlaşan yönetim her iki transferi de en kısa sürede resmiyete dökmeyi istiyor. Geçen sezonun başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Ömer Bayram, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez terletti.


Kaynak: DHA
Galatasaray, Denizlispor, Ömer Bayram, Spor

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