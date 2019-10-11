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Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu

Süper Lig ekibi Denizlispor, gönderilen Teknik Direktör Yücel İldiz'in yerine Mehmet Özdilek ile anlaştı.

11.10.2019 16:15

Süper Lig'de 13. sırada bulunan Denizlispor, Teknik Direktörü Yücel İldiz ile yollarını ayrılmıştı. Denizlispor'un yeni hocası ise Mehmet Özdilek oldu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor, Bu sezon Süper Lig'de 7 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan toplamıştı. Hatırlanacağı gibi Yücel İldiz, Denizlispor'u Süper Lig'e bu sezon çıkarmıştı.

TOLUNAY KAFKAS İLE MASAYA OTURMUŞLARDI AMA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, Tolunay Kafkas ile masaya oturmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlanamamıştı.

İşte Denizlispor'un Twitter hesabından yapılan Mehmet Özdilek paylaşımı...

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Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu

Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

YORUMLAR(4)
BBCC:kayseriden sonrada bunları yaz
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PROF. YORUMCU:hep aynı isimler.
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ORTA KARIŞIMI ŞUT:Kesin ligden düşer. . . mehmet hocanın ligde tuttuğu takım var mı ya
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DİYORUM:topu bilen bir iki oyuncuyu kaçırtır sonra sekiz hafta kala kendiside bırakır
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