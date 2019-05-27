Denizlispor yol haritasını belirledi

Yeni sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor'un en az 14 futbolcuyu transfer edeceği açıklandı. "Amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik transfer bütçesi ayıran Başkan Ali Çetin belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarını söyledi. Uygun maliyetli ve takıma direkt katkı koyacak isimleri kulübe kazandıracaklarını anlatan Ali Çetin, "Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporunu aldık. Bu sezon yerli ve yabancı en az 14 futbolcu transfer edeceğiz. Takviyelerin büyük bir bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran tarihine kadar gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Ankaragücü'nde Orgill, Berliner AK'den Tolcay, Fortuna Köln'den Okan, Trabzonspor'dan Olcay ve Kasımpaşa'dan Sadiku gibi isimlerle ilgilenen Ege ekibinin oldukça geniş bir listeye sahip olduğu dile getirildi.

UMUT NAYİR GÜNDEMDE

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Nayir'i gündemine aldı. Göztepe ve Ankaragücü'nde 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Umut, bu sezon Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'da Beşiktaş'tan kiralık olarak görev yaptı. Yeşil-siyahlı ekibin genç futbolcuyu kadroya katmak için girişimlere başladığı ileri sürüldü. Teknik Direktör Yücel İldiz'in de kadroda görmek istediği belirtilen Umut Nayir, bu sezon forma şansı bulduğu 25 maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Umut Nayir'in Beşiktaş'la 2021 yılana kadar sözleşmesi bulunuyor.

MEŞALELİ 53'ÜNCÜ YIL KUTLAMASI

Denizlispor, dün kuruluşunun 53. yılını kutladı. Bu sezon Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan taraftarlar, İncilipınar Parkı'nda meşale şovu yaparak görsel bir şölen oluşturdu. Saat 21.00'de parktaki havuzun etrafında toplanan taraftarlar, aynı anda yüzlerce yeşil renkteki meşaleyi ateşledi. Denizlispor yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan şanlı Denizlispor'umuzun 53. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" denildi.





Kaynak: DHA