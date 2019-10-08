Denizlispor, Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yücel İldiz

GALATASARAY'I YENMİŞLERDİ

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup eden Denizlispor diğer 5 haftada Göztepe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'a yenilmekten kurtulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE AYNI PUANDA

7 haftada 8 puan toplayan Denizlispor, Beşiktaş ile aynı puanda yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da istifa etmişti.