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Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

08.10.2019 15:50Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.
Denizlispor'da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz'e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı. Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Bülent Uygun, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba'nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.
Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı.
(Gökten Ceylan/İHA)

Denizlispor, Güncel

Kaynak: İHA

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