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Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

24.07.2019 16:48 Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Denizlispor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki futbolcu Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat katılımı ile imzalar atıldı. Zeki daha sonra yeşil-siyahlı forma ile poz verdi. - DENİZLİ

Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Kaynak: İHA

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