Denizlisporlu Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum, kefenimi giydim bekliyorum

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE O KARDEŞLERİMİZİN AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"

Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib 'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.