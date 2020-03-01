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Denizlisporlu Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum, kefenimi giydim bekliyorum

Denizlispor'un 32 yaşındaki oyuncusu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.

01.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:10

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE O KARDEŞLERİMİZİN AYAKKABILARINI TEMİZLERİM"

Yumlu, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, 'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Denizlisporlu Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum, kefenimi giydim bekliyorum

Yeni Malatyaspor, Mustafa Yumlu, Denizlispor, İdlib, Spor


HABER YORUMLARI (8)
HURŞİT DOGRUÇU:Mustafa yumlu kendi adına ko nuşmuş sanmıyorum herkesin hazır olduğunu kaçacak adacıklar da çok güzel vatanımda..
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FIRAT OZEL:Valla helal olsun diyorum ama reklam kokuyo
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GÖKTÜRK:KENDİNİ CONİ OLARAK TANITAN KİŞİ SEN BU DUYGULARI ANLAYAMAZSIN ÇÜNKÜ CONİSİN.BİZDEN OLANLAR ANLAR BU DUYGULARI
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CONI:DE HADI GIT NE BEKLIYOSUN
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SSK EMEKLİSİ:HELAL OLSUN . . . MUSTAFA YUMLU
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FRANKFURT:Bırakın küçük enişteyi tutmayın
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ENDER ESER:reklam yapma lan
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KABIZ MEMED:ULA NE KADAR, GÖSTERİ MERAKLISI OLDUK. . Bİ TEK SENMİ HAZIRSIN EVLAT. . 82 MİLYON KİŞİ BU VATAN İÇİN CAN VERİR. NOKTA. .
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1.03.2020 17:29:53