Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizlisporlu Recep'ten Fenerbahçe isyanı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, geçmişte Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı çıkan söylentilere isyan etti.

07.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Denizlisporlu Recep'ten Fenerbahçe isyanı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, geçmişte Fenerbahçe 'ye transferiyle alakalı çıkan söylentilere isyan etti. Hiçbir zaman, "Fenerbahçe'ye transferim hataydı" sözünü söylemediğini ifade eden Recep, sosyal medya hesabından, "Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe'ye transferim için 'Hataydı' demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin" ifadelerini kullandı.

27 NİSAN PAZARTESİ TOPBAŞIDenizlispor'un koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacağı açıklandı. Teknik direktör Bülent Uygun, bu sürede herkesin sağlığına dikkat edeceğini ve çalışmaların evden devam edeceğini açıkladı. Uygun, "Elimizden geldiği kadarıyla takımı hazır tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden idman yöntemi ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Futbolcuların fiziksel durumları düşmemeli ancak herkes elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, Fenerbahçe, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Denizlisporlu Recep'ten Fenerbahçe isyanı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’den sonra, G.Saray’a bir sevindirici haber de Albayrak’tan geldi Spor
Terim'den sonra, G.Saray'a bir sevindirici haber de Albayrak'tan geldi
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı Spor
Antrenmanlara başlayan Bayern, tecrübeli ismin sözleşmesini uzattı
Terim’i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti Spor
Terim'i yıkan haber! Yakın arkadaşı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Güneş, Erdoğan’ın startını verdiği kampanyada ilk 10’a girdi Spor
Güneş, Erdoğan'ın startını verdiği kampanyada ilk 10'a girdi
’Asist yapamıyorsun’ diyen Burak’a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun Spor
"Asist yapamıyorsun" diyen Burak'a şaşırtan cevap: Gol atamıyorsun
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı Spor
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı Spor
Karantinada cinsel ilişki partisi veren futbolcu, bu kez striptiz kanalında yakalandı
Yıldız futbolcu sağlık çalışanlarını unutmadı! Yüzlerce pizza gönderdi Spor
Yıldız futbolcu sağlık çalışanlarını unutmadı! Yüzlerce pizza gönderdi

Son Dakika Spor Haberleri

12:55: Karşıyaka sonlarda atıyor - Spor 12:54: Manisaspor'dan zemin operasyonu - Spor 12:49: Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 12:46: Sosyal medyada "mekik" yarışması - Spor 12:37: Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber - Spor 12:32: Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Spor 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:55: Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu - Spor 11:38: Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 10:42: Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun - Spor 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler