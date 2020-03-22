Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor - Spor

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tişörtle çalışıyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın, lige verilen arada üzerindeki Türk bayraklı tişörtle çalışmaya...

22.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:33
Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tişörtle çalışıyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın, lige verilen arada üzerindeki Türk bayraklı tişörtle çalışmaya devam etmesi büyük beğeni topladı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında lige verilen arada evinde bireysel antrenmanlara evinde devam eden yeşil-siyahlı takımın golcüsü Hugo Rodallega, çocukları ile yaptığı antrenman çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı.
Rodallega'nın evinin bahçesinde gerçekleştirdiği antrenmanda üzerinde bulunan Türk bayraklı tişört ile çalışması, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Öte yandan Yukatel Denizlispor'da coronavirüs tedbirleri kapsamında takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadelerine yer verilirken, antrenmanların taraftar ve basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor
Etiketler : Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Cristiano Ronaldo’nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Çebi’den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler Spor
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Spor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray’ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımını duyurdu Spor
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
Eczacıbaşı’nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Spor
Eczacıbaşı'nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
İçişleri Bakanlığı’nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı Spor
İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı

Son Dakika Spor Haberleri

Beşiktaş'tan örnek davranış! 65 yaş ve üzerindeki üyelerine... - Spor Uşaksporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptı - Spor Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak - Spor Cristiano Ronaldo'nun corona virüs test sonucu belli oldu - Spor Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor - Spor Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Spor İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı - Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir - Spor Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü - Spor
Loading