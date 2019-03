Denizsiz Kentin Martısı Kedilerin Tahtına Göz Koydu - Ardahan

Kaynak: AA

GÜNAY NUH - Denizden kilometrelerce uzaktaki Ardahan 'a kışın gelen martı, kentteki bir kasap tarafından etle besleniyor. Türkiye 'de kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden Ardahan'a yaklaşık üç ay önce gelen bir martı, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki çatılara kondu.Martıyı fark eden mahalledeki kasaplardan Kaya Karaca, araç ve çatılara konan kuşu halen karla kaplı olan kentte aç kalmaması için et ve ciğerle beslemeye başladı.Bunun üzerine kasabı adeta mesken tutan martı, her gün sabah ve öğle saatlerinde konduğu kasap dükkanının çatısında Karaca tarafından besleniyor. Martı, kedilerin yanı sıra kendisine düşen et ve ciğeri yedikten sonra bölgeden uzaklaşıyor.Kentten göç etmeyen martının kasap Karaca'nın attığı eti havada kapıp yemesi çevredekiler tarafından ilgiyle izleniyor."Her sabah gelir nasibini alır ve gider"Kaya Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasap dükkanını mesken tutan martıya alıştıklarını söyledi.Günde iki kez dükkanın yakınına gelen martının sesler çıkarıp adeta yem istediğini belirten Karaca, "Martı kasaba bir sabah bir de öğleden sonra gelir. Karnını doyurduktan sonra da buradan uzaklaşır. Ben de onun payını ayırıyorum. Her sabah gelir nasibini alır ve gider. Ona ayrılan bir miktar et var, doyana kadar bu eti martıya veriyorum." dedi.Martının uzun süredir sürüden ayrılmış olabileceğini tahmin ettiklerini anlatan Karaca, "Biz tek başına kendisini fark ettiğimizde aç kalmasın diye yemledik. Yaklaşık üç aydır artık yemini bizden alıyor. Bize alıştı." ifadelerini kullandı.Karaca, kendilerini seven martıyı göç etmediği sürece besleyeceklerini sözlerine ekledi.