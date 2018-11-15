Denktaş: Görüşmelerden Sonuç Alınamazsa Çözüm, Yeni Yaklaşımla Ele Alınabilir

15 Kasım 2018 Perşembe 09:50



15 Kasım 2018 Perşembe 09:50

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum yönetimi ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı takdirde, sorunun yeni yaklaşımlarla ele alınabileceğini söyledi.Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümünde DHA'ya açıklamalarda bulundu. Aradan geçen süreçte KKTC'ye kolay gelinmediğini dile getiren Bakan Denktaş, şöyle konuştu:"Hayırsız komşunun varlığı bizi cumhuriyet sahibi yaptı. Bugün 35'inci yıl. Hayal edildiği kadar iyi yönetemesek bile bu devlet geleceğimizin en önemli garantisi, teminatı. O nedenle bu devletin daha da güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması, Rumla artık bir çözüm olduydu, olacaktı düşüncesinden arınması ve kendi üzerinde ileriye doğru yürümesi gerekir. Bir çözümün illa ki 50 yıldır görüşmekte olduğumuz zemin üzerinde olması mümkün değilse artık, bu görülmüşse, bundan sonrası yeni bir parametreyle, yeni bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu yeni yolda eskiden de olduğu gibi egemenliğimizin simgesi, kendi devletimizle bir yere varılır."- Lefkoşa