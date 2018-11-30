30 Kasım 2018 Cuma 12:45



30 Kasım 2018 Cuma 12:45

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'nin Ada'da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de tanıması gerektiğini belirterek, "Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de tanıyarak, Kıbrıs'ta iki devleti de tanıyan tek ülke olabilir" dedi.Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC'de devlet kanalı BRT'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rum tarafının yeni tartışmalarla Kıbrıs'ta yeniden bir masanın kurulmasını istediğini kaydeden Denktaş, "Rumlar yeni bir ömür tüketmek istiyor. Artık masada olmaya gerek yok. Biz masadan kalkılmasından yanayız. Bu masayı sürdürmenin bir anlamı yok. O masada o kadar çok dirsek çürüttük ki artık delikler açıldı. O masadan iki tarafa da hayır gelmez" dedi.RUMLAR STATÜKOYU KORUYOR"Birleşmiş Milletler dahil dünya tavrını değiştirmedikçe, Rumla masada oturarak bir şey çözmemiz mümkün değildir" diyen Denktaş, "Adamların bu işte hiçbir çıkarı yok. O yüzden statükoya sıkı sıkıya sarılmış durumdalar" diye konuştu. Kıbrıs konusunu halkın referandumuna sunma zamanının geleceğini ifade eden Denktaş, "Her gelen yabancıya aynı şeyi seslendirsek yer eder ama şu anki ortam ona uygun değil. Halkın kararı liderlerin kararından çok daha önemlidir" dedi.'YAZILI ÖNERİM VAR'Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımasına yönelik yazılı bir önerisi olduğunu da hatırlatan Denktaş, "Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de tanımalı. Bunu da bütün dünyaya ilan etmeli. Önemli bir siyasi adımdır. Kuzey Lefkoşa'da varken bir elçilik Güney Kıbrıs'a da bir elçilik açma teklifinde bulunmalı. Çok şaşırtıcı, gerçek anlamda ezber bozan bir öneridir bu. Limanlar da karşılıklı olarak açılır" diye konuştu.