Dennis Bergkamp'ın Feyenoord'a Attığı Harika Gol
Dennis Bergkamp attığı harika gollere bir yenisini Feyenoord karşısında ekliyor. Hollandalı forvet şık bir çalımla rakip kaleciyi alt ederek Mart 1993'te De Kuip Stadyumu'nda oynanan ve Ajax'ın 5-0 kazandığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynuyor.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Dennis Bergkamp attığı harika gollere bir yenisini Feyenoord karşısında ekliyor. Hollandalı forvet şık bir çalımla rakip kaleciyi alt ederek Mart 1993'te de Kuip Stadyumu'nda oynanan ve Ajax 'ın 5-0 kazandığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynuyor.
Kaynak: Dugout
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