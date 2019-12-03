Dentil Praia Clube: 3-0

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Maamer El Keboub ( Cezayir ), Josmer Perez Broche (Porto Riko)

VAKIFBANK: Maja 2, Gabi 12, Zehra 11, Haak 22, Meliha 1, Milena 11, Gizem (L), Ebrar 2, Pınar

DENTİL PRAİA CLUBE: Marinho, Garay 3, Carolina 7, Martinez 22, Daroit 4, Oliveira 4, Suelen (L), Fawcett 8, Bueno, Pavao 2, Jacintho

SETLER: 27-25, 25-20, 25-20

SÜRE: 91 dakika (31', 31', 29')

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı. Dünya Şampiyonası'nda Brezilya temsilcileriyle oynadığı dokuzuncu maçını da kazanan sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12: 00'de İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla karşılaşacak.

Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 27-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, B Grubu'na galibiyetle başladı. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmaya iyi servislerle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molalarına 8-3 ve 16-14 önde girdiği ilk sette 23-21 geriye düşmesine rağmen seti 27-25 aldı.

VAKIFBANK, BREZİLYA TEMSİLCİLERİNE KAYBETMEDİ

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de teknik molalara 8-4 ve 16-15 önde giren VakıfBank, seti 25-20 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Dentil Praia'nın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya temsilcileriyle oynadığı dokuzuncu maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci maçında 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12: 00'de İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yla karşılaşacak.

- İstanbul