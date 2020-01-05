Haberler » Spor » Denys Harmash Çaykur Rizespor'da - Spor

Denys Harmash Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

05.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:30 Denys Harmash Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
Bakır, bu süreçte Dinamo Kiev ile 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştıklarını vurgulayarak, Türkiye'ye gelen Harmash'ın İstanbul'daki görüşmelerin ardından kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını ifade etti.
Ukraynalı futbolcunun Antalya'ya giderek takıma katıldığını kaydeden Bakır, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.
Harmash, Dinamo Kiev ile bu sezon ligde 13 maçta 813 dakika forma giydi.

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Dinamo Kiev, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:12   1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları - Spor
22:09   Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı - Spor
22:06   Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı - Spor
21:47   Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Zekeriya Alp'e tepki - Spor
21:32   Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu - Spor
20:45   Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Spor
18:27   Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Spor
17:04   Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Spor
16:44   Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor
15:47   Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Spor
5.01.2020 22:13:50