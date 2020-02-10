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Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van'da deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalanan şahıs tutuklandı.

10.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:25Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
'da deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalanan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan Anakara'ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında 3 adet deodorant şişesi içerisine zulalanmış toplam 109 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Ferit Melen, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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