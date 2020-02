Olympique Lyonnais ile Juventus , tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geliyorlar. İki takım daha önce 2013/14 sezonunda Avrupa Ligi çeyrek finalinde, 2016/17 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştı. Juve bu maçların dördünü kazandı, geriye kalan son maç ise berabere bitti.Lyon cephesiLyon, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun görece en düşük kalibreli grubundaydı. RB Leipzig, Benfica ve Zenit ile G Grubu’nda yer alan Fransa ekibi; iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle sekiz puan topladı ve grubu ikinci sırada noktaladı.Grupta her ne kadar iki yenilgi alsa da, Lyon son 18 Avrupa maçında toplamda yalnızca dört kez yenildi. Bu maçlarda altı galibiyet ve sekiz beraberlik aldı.Takımın çok formda olduğunu söylemek güç. Son beş lig maçlarında yalnızca bir kez kazanabildiler. İki mağlubiyet ve iki beraberlik aldılar.Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü bitirerek Devler Ligi vizesi alan ekip, bu organizasyona 16. kez katılıyor. Bu sayı, herhangi bir Fransız takımının Devler Ligi’ne maksimum katılma sayısından dört fazla.Lyon, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Barcelona’ya iç sahadaki 0-0’ın rövanşında deplasmanda 5-1 yenilerek elenmişti. Fransa ekibi, yine geçtiğimiz sezon iç sahada oynadığı dört karşılaşmada da berabere kalmıştı.Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi, beş maçta beş gol atan Memphis Depay. Depay dışında hiçbir Lyon’lu bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde birden fazla gol atamadı. Ancak Depay, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.Juventus cephesiİtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nu bir beraberlik ve beş galibiyetle 16 puana ulaşarak lider tamamladı. Gruptaki tek beraberlik Atletico Madrid deplasmanında gelirken, Lokomotiv Moskova ve Bayer Leverkusen her iki maçta da mağlup edildi.Juve’nin gruplardaki son maçında forma giyen kaleci Gianluigi Buffon, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en yaşlı ikinci futbolcu oldu. 41 gün 317 günlük Buffon’un önünde Lazio formasıyla Real Madrid’e karşı 43 yıl 252 günlükken forma giyen Marco Ballotta var.Torino temsilcisi, tarihinde 11. kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek. Daha önceki 10 eşleşmenin yedisinden galip ayrıldılar.Geçtiğimiz sezon son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşan İtalyanlar, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybetseler de ikinci maçta Torino’da Cristiano Ronaldo’nun hat-trick’iyle 3-0 kazanmış ve çeyrek finale yükselmişti.Geçen sezon Juventus’u Devler Ligi’nde saf dışı bırakan takım Ajax oldu. İkinci turda Real Madrid’i eleyen Hollanda ekibi, çeyrek finalde ise Juve’yi iç sahadaki 1-1’in rövanşında Torino’da 2-1 yenmiş ve yarı finale yükselmişti.Juventus, ligdeki son beş maçındaiki kez mağlup oldu, üç kez kazandı. Bu her ne kadar Juve kalibresi için çok parlak bir tablo olmasa da, Ronaldo’nun form durumu Kuzey İtalyalıların maç öncesinde strese girmesine engel oluyor.Takımın Devler Ligi’ndeki en golcü ismi ise üç golle Pablo Dybala. Ronalde ve Gonzalo Higuain’in ise ikişer golü bulunuyor.