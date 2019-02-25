Deplasman Dönüşü Doğum Günü Kutlandı

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor maçının dönüşünde 25 yaşına giren Levent Gülen'in doğum günü kutlandı.Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 23.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u Deniz Türüç'ün golü ile 1-0 mağlup ederek 9 maçtır kaybetmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyfiler yerinde.Konya deplasmanın ardından Kayseri dönüşünde 25'inci yaş günü olan genç ve başarılı oyuncu Levent Gülen'in doğum günü kutlandı. Alınan galibiyetle birlikte kutlanan doğum gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, " Oyuncumuz Levent Gülen'in doğum günü, takımımızın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadığı maçın ardından Kayseri'ye dönüşünde özel bir işletmede kesilen pastayla kutlandı" denildi. - KAYSERİ