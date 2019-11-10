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Deplasman fatihi Menemenspor

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 6. deplasman maçında 4. galibiyetini aldı.

10.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:20Deplasman fatihi Menemenspor
Menemenspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 mağlup ederek 6. deplasman maçında 4. galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan ekibi, üst üste 3. galibiyetini alarak milli maç arasına moralli girdi. İstanbul'dan 3 puanla dönen Menemenspor, son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmezken bu maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece Eskişehirspor'a 3-0 kaybettiği maçtan puansız ayrılmıştı. Bu maçlarda 8 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Menemenspor, hanesine yazılan 17 puanın 13'ünü deplasman maçlarında elde etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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