Haberler » Güncel » Deplasmanın en golcüsü Altay

Deplasmanın en golcüsü Altay

TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda en çok gol atan takım Altay oldu.

30.10.2019 13:15Deplasmanın en golcüsü Altay
TFF 1. Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda en çok gol atan takım Altay oldu.
9. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de, Altay deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Altay, deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan Altay, bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken, rakip filelere bıraktığı 10 golle deplasmanda en çok gol atan takım unvanına da sahip oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ve Boluspor deplasmanlarında 2, Adanaspor ve Altınordu maçlarında ise 3 gol atarak hücum yollarındaki etkinliğiyle ön plana çıktı. Altay, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü ligde 2. sırada bulunan Hatayspor'a konuk olacak.
(Salih Yılmazsoy/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor
15:08 Almanya'da 29 ekip resepsiyonunda suriye gerginliği
15:08 Ankara yeni adalet sarayı yapım projesi protokol imza töreni düzenlendi 2
15:08 Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi
15:08 Gazeteci Masum Ekinci, TRT'nin kurumsal iletişim bölümüne atandı
15:05 "Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler" - DİYARBAKIR
15:05 "Terörle mücadeleye devam ediyoruz"
30.10.2019 15:09:42