Futbol
Altyapı Gelişim Projesi kapsamında deplasmanlı elit altyapı ligi başlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu
ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında 12 ilde oluşturulan takımlar, 3 ayrı grup halinde ilk maçlarına 22 Mart
'ta çıkacak.
Kulüplerden bağımsız olarak, lisanssız yetenekleri keşfedip elit altyapı liginde buluşturmayı amaçlayan projeye katılan il sayısının gelecek yıllarda ülke geneline yayılması hedefleniyor. Trabzon
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, antrenörler Hasan Şahin
ve Sinan Emir önderliğinde oluşturulan Trabzon takımı, B grubunda ilk maçında Ankara
takımı ile mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, projenin önemine değinerek, "Önemli olan sonuçtan ziyade bu turnuva içinde yer almak, geleceğe hazırlanmak." ifadesini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Mart, Futbol, Güncel
Kaynak: AA