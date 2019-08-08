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Depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı

08.08.2019 09:12 Depo ve tekstil atölyesi alev alev yandı


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Kaynak: DHA

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