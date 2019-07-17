17.07.2019 10:12
Haberler» Güncel» Haber

Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Depoda 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

ADANA'da bir depoya yapılan baskında 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 17 kişinin metil alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir depoda yüksek miktarda etil alkol bulunduğunu belirleyen KOM ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan 5'er litrelik 479 plastik şişe içerisinde toplam 2 bin 395 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Depoda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Niğde, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:11   İstanbul'da Türkoğlular Mevlit'teydi!
14:11   Bingöl'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
14:10   Akşener: "Hakkımda yapılan soruşturma üzerinde gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını talep...
14:10   Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi - HATAY
14:10   Trabzonspor'un hazırlık maçları programı belli oldu
14:10   Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazadaki inceleme tamamlandı
14:09   GAÜN yabancı diller yüksekokulu akreditasyonu yenilendi