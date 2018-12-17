Depoda 5 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Muğla'da, bir depoda 5 gün boyunca mahsur kaldığı anlaşılan kedi, zabıta ve polis ekiplerince kurtarıldı.Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Deponun kilitli kapısının çilingir yardımıyla açılmasıyla kedi bulunduğu yerden kurtuldu.Apartman sakinleri, deponun geçen çarşamba günü eşya konulmak için açıldığını, kedinin de o sırada içeri girmiş olabileceğini dile getirdi.