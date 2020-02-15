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Depoda ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, eski ilçe tarım depolarında ölü bulundu.

15.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:54Depoda ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, eski ilçe tarım depolarında ölü bulundu.

Olay, ilçenin Fatih Mahallesi'nde bulunan eski ilçe tarım depolarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Erkan Yılmaz (32) olduğu tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunan şahısın cesedi nöbetçi savcının incelenmesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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