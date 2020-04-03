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Depoda pompalı tüfekle intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.

03.04.2020 07:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:37
Depoda pompalı tüfekle intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin deposunda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. ailesiyle birlikte yaşadığı evin depo kısmında pompalı tüfeği başına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine aile bireyleri depoya gittiklerinde Asil T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Asil T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Aydın, Güncel
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