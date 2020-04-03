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Depoda pompalı tüfekle intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.

03.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:05
Depoda pompalı tüfekle intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.Olay,  dün akşam saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T., ailesiyle birlikte yaşadığı evin depo kısmında pompalı tüfeği kafasına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Asil T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharls ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Aydın, Güncel
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