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Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda 23 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.09.2019 18:46 Depoda sakladığı 23 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda 23 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A.'nın evinin bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini, bir depoda kuruttuğunu belirledi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile söz konusu depoya, dün operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kurumaya bırakılmış 23 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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