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Temizlik yaparken canından oluyordu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağı temizlemek için kullandığı yanıcı madde alev aldı. Alevler arasında kalan işçi canını zor kurtardı.

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:04

Sakarya'nın ilçesinde bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağı temizlemek için kullandığı yanıcı madde alev aldı. Alevlerin arasında kalan işçi, araçtan atlayarak canını zor kurtardı. Yangın, büyümeden söndürülürken yere dökülen maddenin alev alma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YANICI MADDE İLE TEMİZLİK SONU OLUYORDU

Olay, Akyazı'da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Yağların depolandığı alanda zemine dökülen yağı temizlemek için varile bağlı musluğu açarak kovaya yanıcı madde dolduran işçi, daha sonra kovanın içindeki maddeyi zemine döktü. Zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladığı sırada yere döktüğü madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

Temizlik yaparken canından oluyordu

Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA


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