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Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının şüphelileri yakalandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evin deposunda bulunan 25 bin TL değerindeki malzemeleri çalan ve satın alan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

25.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:59Depodan 25 bin liralık malzeme hırsızlığının şüphelileri yakalandı

SAKARYA'nın ilçesinde bir evin deposunda bulunan 25 bin TL değerindeki malzemeleri çalan ve satın alan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Karasu ilçesi Manav Pınarı Mahallesi'nde 19 Şubat tarihinde Z.Ç. adlı kişiye ait evin bodrum katında bulunan ve toplam değeri 25 bin TL'yi bulan 1 adet pat pat olarak tabir edilen motorlu tarım aracı, 2 adet tırpan motoru, 2 adet odun kesme motoru, 1 adet üfleme motoru ve 1 adet matkabın çalınmasıyla ilgili olarak araştırma başlatan Karasu Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı yapan kişinin M.S. olduğunu tespit etti.

Yapılan arama çalışmaları sırasında M.S.'nin malzemeleri çaldıktan sonra Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan Ş.U.'ya sattığı tespit edildi. Yapılan operasyonda Ş.U. gözaltına alınırken, hırsızlığı yapan M.S.'nin farklı bir suçtan aranması nedeniyle hırsızlıktan birkaç gün sonra gözaltına alınarak tutuklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.U.'nun jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken Ş.U.'nun dükkanında bulunan malzemeler sahiplerine teslim edildi.



Jandarma, Karasu, Güncel

Kaynak: DHA

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