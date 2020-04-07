Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

07.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:01
Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şahsa ait depoda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan şahısları belirledi. Şahısların bölgeden kaçtığı aracı da belirleyen ekipler, bahse konu aracı Kefeli Mahallesi'nde takibe aldı. Yapılan takip sonucunda aracı durduran ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada depodan çalınan sera teli, traktör aküsü, demir fıçı ve mangal ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Depodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:24: Belediye garajında yangın çıktı, 2 minibüs yandı - Haberler 11:24: Tavuk ölülerini çuvala koyup araziye attılar - Haberler 11:22: KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e çıktı - Haberler 11:22: Kanser hastalarına "evde izolasyona devam edip sağlıklı beslenin" önerisi - Haberler 11:22: Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı - Haberler 10:00: Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu - Haberler 09:55: Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi - Haberler 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem