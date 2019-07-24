Haberler» 3. Sayfa» Haber

Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Antalya'da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

24.07.2019 21:03 Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti
Antalya'da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksu ilçesi Antalya- Serik yolu üzerindeki yapımı devam eden soğuk hava deposunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposunun demir blokların üzerinde çatı kaplaması yapan Nezir Ayvaz (31) bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayvaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ayvaz kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayvaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvaz'ın cenazesinin morga konulması sırasında ise yakınları uzun süre gözyaşı döktü. - ANTALYA

Antalya, serik, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:25   Bağcılar'da engelli kadına cinsel istismar davasında tutuklu sanıklara tahliye
22:22   Vali Şahin: "(Belarus müsteşarına silahlı saldırı) Emekli albay tarafından saldırı...
22:18   Kuyumcuyu ağır yaralayan soyguncu, "sahte dost" çıktı
22:14   Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı
22:12   Siverek'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil böyle çarptı
22:10   U dönüşü yapan araç karşından gelen otomobille böyle çarpıştı
22:09   Burhaniye metrobüs durağında iki metrobüs çarpıştı