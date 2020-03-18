Menü
Haberler››Güncel››Depoya sahte dezenfektan baskını: 3 gözaltı - Güncel

Depoya sahte dezenfektan baskını: 3 gözaltı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

18.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:02
Depoya sahte dezenfektan baskını: 3 gözaltı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından uzmanlar, kişisel temizliğe dikkat edilmesi üzerine uyarılarda bulunmaya başlayınca, vatandaşlar da korunmak için kolonya ve dezenfektan tüketimini artırdı. Bu durumu fırsat bilen kişiler de harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova semti 364/6 Sokak'taki depoya, sahte dezenfektan üretildiği iddiası üzerine baskın yaptı. Ekipler, depoda yaptıkları aramada, plastik tank içinde yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ile boş şişe ve bidonlar ele geçirdi.Ayrıca, iş yerindeki diğer ürünlere de gerçek olup olmadığının anlaşılması için el konuldu, 3 kişi gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

Etiketler : Bornova, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading