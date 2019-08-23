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Depoyu alkol imalathanesine çevirmişler

Denizli'de bir iş yerinin deposunda ürettikleri sahte içkileri sahte bandrolle piyasaya sürdükleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.

23.08.2019 13:18 Depoyu alkol imalathanesine çevirmişler
Denizli'de bir iş yerinin deposunda ürettikleri sahte içkileri sahte bandrolle piyasaya sürdükleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine şehir merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Baskında iş yerinin deposunda farklı alkollü içkilerin üretiminde kullanılan düzenekler tespit edildi.

Yapılan aramada 200 litre sahte içki, 52 şişe sahte bandrollü içki, 640 litre etil alkol, 4 bin 200 boş şişe, etiket, jelatin ve bin 100 sahte bandrol el geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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