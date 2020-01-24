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Deprem Adıyaman'da da hissedildi: 1 yaralı

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

24.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:15Deprem Adıyaman'da da hissedildi: 1 yaralı

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem 'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.

merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.



Adıyaman, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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