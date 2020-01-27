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Deprem alanında sabahın ilk ışıklarıyla aramalara devam edildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 4 katlı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki yıkım alanında sabahın ilk ışıklarında danarama kurtarma çalışmaları devam etti.

27.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:11
'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 4 katlı Dilek Sitesi'nin bir bloğundaki yıkım alanında sabahın ilk ışıklarında danarama kurtarma çalışmaları devam etti. Enkaz altında en az 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor. Aramalar havadan drone ile de görüntülendi.
Cuma akşamı merkez Sivrice üssü olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da ve ' da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Dilek apartmanında yıkım sonrası enkaz arama kurtarma çalışmaları 58'inci saatinde devam ediyor. Ekipler gece saat 02.00 sırlarında enkaz altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cenaze tespit işlemeleri için morga kaldırıldı. Gece eksi derecelere varan soğukta ekiplerin çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor.
Aramalar havadan drone ile de görüntülendi.
(Murat Delice - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)
Deprem alanında sabahın ilk ışıklarıyla aramalara devam edildi

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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