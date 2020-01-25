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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

25.01.2020 04:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:24Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
'da deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ili Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55'de 6,5 şiddetinde meydana gelen deprem, komşu kent Malatya'da da şiddetli hissedildi.

Malatya'da cep telefonu satan bir iş yerinin güvenlik kamerası, depremde saniye saniye kayıt ederken, iş yerinde bulunanlar panikleyerek dışarı çıktılar.

Cep telefonu kılıflarının ise şiddetle sallandıkları görüldü.

Bu arada, bir evin avizelerinin deprem anında sallanması da cep telefonu ile görüntülendi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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