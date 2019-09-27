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Deprem anında kedilerini alıp böyle kaçtı

İstanbul'da dün yaşanan depremde genç bir kadının deprem anında kedilerini alıp ardından dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

27.09.2019 09:21Deprem anında kedilerini alıp böyle kaçtı
İstanbul'da dün yaşanan depremde genç bir kadının deprem anında kedilerini alıp ardından dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da dün yaşanan depremle ilgili güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Genç bir kadın deprem anında kedilerini aradı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde, genç bir kadın kedilerini aradı. Kedilerin koltuk üzerinde bulan kadın, kedilerini kucağına alıp dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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