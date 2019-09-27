Haberler » Güncel » Haber

Deprem anında kedilerini alıp böyle kaçtı

İstanbul'da dün yaşanan depremde genç bir kadının deprem anında kedilerini alıp ardından dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

27.09.2019 09:25
İstanbul'da dün yaşanan depremde genç bir kadının deprem anında kedilerini alıp ardından dışarıya kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da dün yaşanan depremle ilgili güvenlik kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Genç bir kadın deprem anında kedilerini aradı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde, genç bir kadın kedilerini aradı. Kedilerin koltuk üzerinde bulan kadın, kedilerini kucağına alıp dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Deprem anında kedilerini alıp böyle kaçtı

İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15 Mustafa Cengiz'in 7. derbi heyecanı
12:15 Depremden çayıyla kaçarken kapıyı kırdı
12:14 Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
12:14 Üniversite-sanayi iş birliği lâfta kalmayacak
12:13 4.Anadolu Aünlerinde Malatya standına ilgi
12:13 Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi
12:13 Sandal: "En fazla altyapı çalışması Bayraklı'da"