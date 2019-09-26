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Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi

İstanbullular saat 14.00 sularda 5.8 büyüklüğünde deprem yaşadı. Depremde büyük panik yaşanırken, bir vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralara yansıdı.

26.09.2019 15:40

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklara akın etti. Ülkenin dört bir yanında depremle ilgili ilginç görüntüler gelirken, kameralara yansıyan bir görüntüde vatandaşın başına tuğla düştü.

DEPREMDE TALİHSİZ AN

Depreme sokakta yakalan bir vatandaş talihsiz bir an yaşadı. Deprem anında yolda yürürken başına binadan tuğlanın düşmesiyle birlikte panik yaşayan kişi olay yerinden hemen uzaklaştı.

ART ARDA DEPREMLER

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İMAMOĞLU: CAN KAYBI YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 kilometre derinlikte 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil."

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Deprem anında vatandaşın başına tuğla düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(2)
BUBİ:Ne yaptın ki Allah kafana taş attı ( ! )
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ŞEVVAL:iyice zıvanadan çıktınız ne biçim bir düşünce bu
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